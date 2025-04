POL-HI: Alkohol am Steuer - Polizei stellt Führerschein sicher

Hildesheim (ots) - HÖRSUM (cmü). Am Karfreitag stellte ein Zeuge fest, dass ein jagdlicher Hochsitz im Wald, in unmittelbarer Nähe von Hörsum, vollständig ausgebrannt war. Zur Feststellungzeit war das Feuer bereits erloschen, so dass die Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Der Jagdberechtigte wurde informiert und dieser verständigte die Polizei. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. In diesem ...

