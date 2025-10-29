Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Kontrolle verloren

Am Dienstag verursachte ein Autofahrer bei einem Unfall bei Eislingen hohen Sachschaden.

Ulm (ots)

Um 22.05 Uhr war ein 36-Jähriger in der Stuttgarter Straße von Eislingen in Richtung Göppingen unterwegs. Auf Höhe eines Schnellimbisses überholte er einen Pkw. Da er wohl zu schnell war, kam er beim Wiedereinscheren nach rechts von der Straße ab. Dann kollidierte er mit einer Straßenlaterne und prallte anschließend gegen zwei Container. Die standen in der parallel zur Stuttgarter verlaufenden Richthofenstraße. Der BMW-Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt. Ein Abschlepper barg das total beschädigte Auto. Die Polizei Eislingen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf rund 45.000 Euro.

