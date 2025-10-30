Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Raser im Visier

Am Mittwoch stoppte die Polizei mehrere Autofahrer bei Uhingen.

Ulm (ots)

Zwischen 9.45 Uhr und 11.15 kontrollierte die Polizei Uhingen, wie schnell die Fahrzeuge auf der K1412 bei Diegelsberg unterwegs waren. Bei den Kontrollen stoppten sie insgesamt drei Fahrende, die im Bereich der erlaubten 50 km/h zu schnell waren. Spitzenreiter war ein 22-jähriger Fahrer eines BMW. Bei 63 km/h über dem Erlaubten muss er mit mindestens 600 Euro Geldbuße und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Die weiteren Betroffenen waren 23 km/h und 25 km/h zu schnell unterwegs. Auch auf sie kommen Bußgelder zu.

