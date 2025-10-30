Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Drackenstein/A8 - Nach rechts in die Leitplanken

Alleinbeteiligt verursachte ein 58-Jähriger am Mittwoch einen Unfall.

Ulm (ots)

Kurz vor 14 Uhr fuhr der 58-Jährige in Richtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Hohenstadt und Mühlhausen war der Fahrer des Opel Astra wohl kurz abgelenkt und geriet nach rechts in die Leitplanken. Danach wurde der Opel nach links abgewiesen und prallte gegen die Leitplanken am linken Fahrbahnrand. Letztendlich kam das Auto auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. Er kam in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen war die Autobahn für etwa 45 Minuten voll gesperrt.

