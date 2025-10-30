PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - E-Bike gestohlen
Am Mittwoch entwendete ein Unbekannter ein Fahrrad aus einem Kellerabteil.

Ulm (ots)

Zwischen 12 Uhr und 16 Uhr verschaffte sich der Dieb Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Filswiesenstraße. An einem Kellerabteil entfernte er das Schloss. Dort stand ein silbernes e-MTB der Marke KTM. Das konnte der Unbekannte dann stehlen. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben.

+++++++ 2092392

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

