Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - E-Bike gestohlen

Am Mittwoch entwendete ein Unbekannter ein Fahrrad aus einem Kellerabteil.

Ulm (ots)

Zwischen 12 Uhr und 16 Uhr verschaffte sich der Dieb Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Filswiesenstraße. An einem Kellerabteil entfernte er das Schloss. Dort stand ein silbernes e-MTB der Marke KTM. Das konnte der Unbekannte dann stehlen. Die Polizei Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben.

