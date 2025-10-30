Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Heroldstatt - Zeugen gesucht

Am Mittwoch stießen auf der L230 bei Herdolstatt zwei Fahrzeuge zusammen.

Ulm (ots)

Um 10.15 Uhr war ein Traktor von Heroldstatt in Richtung Laichingen unterwegs. Ein 57-Jähriger setzte mit seinem Iveco Sattelzug zum Überholen an. Beim Ausscheren übersah der Lkw-Fahrer wohl, dass von hinten bereits ein 64-jähriger Ford-Fahrer überholte. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge und der Ford prallte seitlich gegen die linken Leitplanken. Beide Fahrer hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei aus Laichingen (Tel. 07333/950960) hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei bittet sie um weitere Zeugenhinweise zum Unfall sowie dem Überholvorgang.

