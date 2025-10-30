Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfallflucht im Kreisverkehr

Am Mittwoch flüchtete ein rotes Auto nach einem Unfall in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 10 Uhr im Kreisverkehr (Möbel Rieger) Heininger Straße. Die 77-Jährige fuhr mit ihrem VW Polo im Kreisverkehr und wollte diesen in Richtung Heiningen verlassen. Plötzlich spürte sie einen Schlag und hielt an. Als sie ausstieg, konnte sie noch einen roten Mittelklasse Pkw sehen. Der beschleunigte stark und verließ den Kreisverkehr in Richtung B10, Fahrtrichtung Stuttgart. An ihrer Stoßstange hinten links waren deutlich rote Lackspuren und Reifenabrieb erkennbar. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/63-2360) sucht Zeugen, die Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher geben können.

+++++++ 2088758 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell