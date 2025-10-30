PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Schmierer unterwegs
Wegen einer Sachbeschädigung an einer Lagerhalle in Öpfingen ermittelt die Polizei.

Ulm (ots)

Zwischen Samstagnacht und Mittwochmorgen waren die Täter an einer Lagerhalle, welche sich neben einem Feldweg parallel zur B311 befindet, unterwegs. Dort beschmierten sie mit Farbe die Rückwand der dortigen Lagerhalle mit einem großen Graffiti. Die Höhe des Sachschadens wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++ 2089615 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-1111
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

