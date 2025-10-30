POL-UL: (UL) Öpfingen - Schmierer unterwegs
Wegen einer Sachbeschädigung an einer Lagerhalle in Öpfingen ermittelt die Polizei.
Ulm (ots)
Zwischen Samstagnacht und Mittwochmorgen waren die Täter an einer Lagerhalle, welche sich neben einem Feldweg parallel zur B311 befindet, unterwegs. Dort beschmierten sie mit Farbe die Rückwand der dortigen Lagerhalle mit einem großen Graffiti. Die Höhe des Sachschadens wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen.
