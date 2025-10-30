Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Öpfingen - Schmierer unterwegs

Wegen einer Sachbeschädigung an einer Lagerhalle in Öpfingen ermittelt die Polizei.

Ulm (ots)

Zwischen Samstagnacht und Mittwochmorgen waren die Täter an einer Lagerhalle, welche sich neben einem Feldweg parallel zur B311 befindet, unterwegs. Dort beschmierten sie mit Farbe die Rückwand der dortigen Lagerhalle mit einem großen Graffiti. Die Höhe des Sachschadens wird auf 5.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++ 2089615 (BK)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell