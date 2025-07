POL-PIROK: Reifen an PKW zerstochen

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) - Am Mittwoch, zwischen 15 und 21:45 Uhr, wurde in der Straße "Am Pfingstborn" die Fahrerscheibe eines in einer Grundstückseinfahrt abgestellten blauen Opel Meriva mit ROK-Kennzeichen mit einem unbekannten Gegenstand eingeschlagen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Da aus dem Fahrzeug nichts entwendet wurde, ermittelt die Polizei wegen ...

mehr