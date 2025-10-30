Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Nicht aufgepasst

Beim Ausfahren aus einem Grundstück passierte der Unfall am Mittwoch in Berkheim. Ein Postzustellerfahrzeug und ein Traktor stießen zusammen.

Ulm (ots)

Kurz nach 14.15 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem Postfahrzeug im Bruder-Klaus-Weg unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr dort ein 38-Jähriger langsam von einem Grundstück auf die Straße ein. Dabei übersah der Traktor-Fahrer den von rechts kommenden Postzusteller. Der hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen im Einmündungsbereich zusammen. Bei dem Aufprall wurde die Front des Mercedes Evito stark beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. An dem Mercedes entstand ein Schaden von rund 6.000 Euro. Der Schaden an der landwirtschaftlichen Zugmaschine wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

