Unachtsamkeit führte wohl zu einem Unfall am Mittwoch bei Hochdorf.

Um kurz vor 10.30 Uhr war eine 42-Jährige mit ihrem Mercedes auf der Straße zwischen Degernau und Appendorf unterwegs. Die Frau fuhr auf der L284/ Biberacher Straße ortseinwärts und hielt an der Einmündung zur K7563 an. Ein 27-Jähriger fuhr mit seinem MAN Klein-Lkw hinter dem Mercedes. Der Paketfahrer hatte wohl seinen Blick nicht nach vorne gerichtet und fuhr dem Mercedes auf. In dem befand sich ein Kind auf dem Rücksitz. Das war ordnungsgemäß gesichert und trug wohl leichte Verletzungen davon. Ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Die beiden Fahrenden blieben unverletzt. Die Polizei Biberach hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 4.500 Euro.

