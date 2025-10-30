Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Einbrecher unterwegs

Am Mittwoch stiegen Unbekannte in zwei Wohngebäude in Laichingen ein.

Ulm (ots)

In der Zeit zwischen 18 und 19 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in zwei Häuser im Wohngebiet Am Bleichberg. Die Gebäude befinden sich nur wenige hundert Meter voneinander entfernt in den Straßen Beim Ziegelwäldle und im Ligusterweg. Die Täter hatten es wohl auf Geld und Schmuck abgesehen. Was genau gestohlen wurde ist derzeit noch unklar. Auch die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Kriminalpolizei Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen unter Tel 0731/188-0.

Die Polizei fragt:

- Wer hat am Mittwoch im Tatzeitraum von 18 bis 19 Uhr im Wohngebiet Am Bleichberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweis der Polizei:

Vor allem in der dunklen Jahreszeit schlagen die Einbrecher zu, so die Erfahrung der Polizei. Dennoch kann jeder etwas tun, um sich vor den Einbrüchen zu schützen. Dazu gibt die Polizei folgende Tipps:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren, schließen Sie Haustüren immer zweifach ab, auch bei kurzer Abwesenheit. - Vorsicht: Gekippte Fenster sind von Einbrechern leicht zu öffnen. - Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend den Schließzylinder aus. - Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren. - Lassen Sie bei einer Tür mit Glasfüllung den Schlüssel nicht innen stecken. - Öffnen Sie auf Klingeln nicht bedenkenlos, sondern zeigen Sie gegenüber Fremden ein gesundes Misstrauen. Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel.

