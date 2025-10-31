Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Nicht aufgepasst

Am Donnerstag wurden bei einem Unfall zwei Personen leicht verletzt.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 5.50 Uhr. Der 54-Jährige fuhr mit seinem Mercedes in der Ulmer Straße in Richtung Kanalstraße. Er bog nach links in die Giengener Straße ab. Dabei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden 34-Jährigen in seinem Mini Cooper. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Autofahrer leichte Verletzungen. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

+++++++ 2094470

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-11111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell