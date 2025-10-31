Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Ebersbach - Elektrischer Krankenfahrstuhl kippt um

Schwere Verletzungen erlitt ein Senior am Donnerstag in Ebersbach.

Ulm (ots)

Der 84-Jährige fuhr gegen 17.15 Uhr mit seinem elektrischen Rollator auf dem Gehweg der Albstraße. Als eine Fußgängerin entgegen kam, fuhr er eine wenig auf die Seite. Danach setzte der Senior seine Fahrt fort und fuhr mit dem Hinterrad über einen erhöhten Bordstein. Dadurch kippte der Rollator um und der Mann stürzte auf die Straße. Dabei kollidierte sein Kopf mit dem Hinterrad eines zeitgleich vorbeifahrenden Autos. Der Autofahrer bemerkte den Zusamenstoß wohl nicht und fuhr weiter. Rettungskräfte brachten den 84-Jährigen mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Das Polizeirevier Uhingen (Tel. 07161/93810) sucht nun das beteiligte Auto und dessen Fahrenden. Zum gesuchten Fahrzeug liegen derzeit keine konkreten Erkenntnisse vor.

+++++++ 2099221(TH)

Joachim Schulz, Tel.0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell