POL-UL: (HDH) L1123, Königsbronn - Autofahrer unter Drogeneinfluss baut Unfall

Ulm (ots)

Ein 24 Jahre alter Mann fuhr am Samstag gegen 22:35 Uhr von Zang in Richtung Königsbronn. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und dem Einfluss von berauschenden Mitteln kam er mit seinem BMW in einem Kurvenbereich alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Leitpfosten. Dem jungen Mann wurde durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen, deren Ergebnis Aufschluss darüber geben soll, welche Drogenwirkstoffe der Mann zum Unfallzeitpunkt in welcher Konzentration intus hatte. Der Wagen des Unfallfahrers war nicht mehr fahrbereit, weswegen er durch einen Abschleppdienst geborgen werden musste. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei Heidenheim auf 10.000 Euro.

