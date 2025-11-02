PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) B466, Heidenheim an der Brenz - Autofahrer überholt fahrlässig und verursacht Unfall // Polizei sucht Zeugen

Ulm (ots)

Am Samstag gegen 18:10 Uhr fuhr ein noch unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Mercedes auf der B 466 von Heidenheim in Richtung Sontheimer Wirtshäusle. Er überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, weshalb ein 27 Jahre alter Opelfahrer, der entgegenkam, nach rechts ausweichen musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Hierbei wurden sowohl die Leitplanke als auch der Opel nicht unerheblich beschädigt. Der Mercedesfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern. Das Polizeirevier Heidenheim (07321/322-432) wertet derzeit die vorliegenden Dashcam-Aufnahmen aus und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden.

+++++++2112966

Polizeiführer vom Dienst /VIL, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

