Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Fensterscheibe nach Halloween-Streich eingeworfen.

Lippe (ots)

Am Freitagabend (31.10.2025) wurde das Fenster einer Seniorin an der Heidenschen Straße beschädigt. Gegen 22 Uhr hatten drei junge Männer an der Haustür geklingelt und nach "Süßem oder Saurem" gefragt. Nachdem die Bewohnerin nicht öffnete, warf einer der Jugendlichen offenbar einen Stein gegen das Fenster, das dabei zu Bruch ging. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Einer aus der Gruppe habe einen längst rot/ weiß gestreiften Overall mit Skelett Elementen getragen.

Das Kriminalkommissariat 6 bittet um Hinweise zu den Tätern unter (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell