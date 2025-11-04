Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Höxter/Lippe. 86-jähriger Mann aus Willebadessen vermisst - Polizei Höxter bittet um Mithilfe.

Lippe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Lippe unterstützt die Kolleginnen und Kollegen der Polizei Höxter bei der Suche nach einem vermissten 86-jährigen Mann aus Willebadessen. Der Senior wurde zuletzt am Dienstagabend, 28. Oktober 2025, gegen 17:30 Uhr im Bereich der Straße Landwehrwiese in Willebadessen gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der Vermisste ist etwa 1,75 m groß, schlank, hat graue, kurze Haare und trägt eine Brille. Er ist möglicherweise mit einem schwarzen VW Lupo mit dem Kennzeichen HX-ZF299 unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen befindet sich der 86-Jährige im Anfangsstadium einer Demenzerkrankung und könnte sich daher orientierungslos verhalten.

Die Polizei Höxter hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Wer den Mann oder das Fahrzeug gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05271) 962-0 bei der Polizei Höxter zu melden.

Lichtbilder des Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/184647

Weitere Informationen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6147719

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell