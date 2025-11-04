PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Höxter/Lippe. 86-jähriger Mann aus Willebadessen vermisst - Polizei Höxter bittet um Mithilfe.

Lippe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Lippe unterstützt die Kolleginnen und Kollegen der Polizei Höxter bei der Suche nach einem vermissten 86-jährigen Mann aus Willebadessen. Der Senior wurde zuletzt am Dienstagabend, 28. Oktober 2025, gegen 17:30 Uhr im Bereich der Straße Landwehrwiese in Willebadessen gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.

Der Vermisste ist etwa 1,75 m groß, schlank, hat graue, kurze Haare und trägt eine Brille. Er ist möglicherweise mit einem schwarzen VW Lupo mit dem Kennzeichen HX-ZF299 unterwegs. Nach bisherigen Erkenntnissen befindet sich der 86-Jährige im Anfangsstadium einer Demenzerkrankung und könnte sich daher orientierungslos verhalten.

Die Polizei Höxter hat umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Wer den Mann oder das Fahrzeug gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05271) 962-0 bei der Polizei Höxter zu melden.

Lichtbilder des Vermissten: https://polizei.nrw/fahndung/184647

Weitere Informationen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65848/6147719

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 15:14

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Schötmar. Raub mit Messer: 16-Jähriger festgenommen.

    Lippe (ots) - Die Polizei hat am Montagmittag (03.11.2025) einen 16-jährigen Jugendlichen festgenommen, der im Verdacht steht, eine 45-jährige Frau mit einem Messer bedroht und ausgeraubt zu haben. Gegen 13:30 Uhr forderte der Täter die Bad Salzuflerin in der Otto-Hahn-Straße unter Vorhalt eines Messers auf, ihr Portemonnaie auszuhändigen. Die Frau übergab ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:18

    POL-LIP: Lage. Fensterscheibe nach Halloween-Streich eingeworfen.

    Lippe (ots) - Am Freitagabend (31.10.2025) wurde das Fenster einer Seniorin an der Heidenschen Straße beschädigt. Gegen 22 Uhr hatten drei junge Männer an der Haustür geklingelt und nach "Süßem oder Saurem" gefragt. Nachdem die Bewohnerin nicht öffnete, warf einer der Jugendlichen offenbar einen Stein gegen das Fenster, das dabei zu Bruch ging. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung Innenstadt. Einer aus ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:15

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Unfallflucht auf Supermarktparkplatz.

    Lippe (ots) - Am Freitagnachmittag (24.10.2025) wurde auf dem Parkplatz des HIT-Marktes an der Schloßstraße ein geparkter VW Polo beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Eine Zeugin hatte den Wagen gegen 13:30 Uhr auf dem Parkplatz abgestellt. Als sie etwa eine halbe Stunde später zurückkehrte, bemerkte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren