Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Bexterhagen. Schwerer Verkehrsunfall mit Lebensgefahr.

Lippe (ots)

Am Sonntagabend (02.11.2025) ereignete sich gegen 18 Uhr auf dem Alten Postweg in Bexterhagen ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mercedesfahrer aus Bad Salzuflen kam nach ersten Erkenntnissen in einer Kurve in Fahrtrichtung Schötmarsche Straße mit überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde vollständig zerstört und über ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er wird zum aktuellen Zeitpunkt weiterhin stationär behandelt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Spezialisten eines Verkehrsunfallaufnahme-Teams. Der Alte Postweg wurde zur Unfallaufnahme auf der Höhe Wülfersche Straße bis Schäferweg voll gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

