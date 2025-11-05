PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Kupferrohre aus leerstehender Wohnung entwendet.

Lippe (ots)

Zwischen Montagabend (03.11.2025) und Dienstagnachmittag (04.11.2025) kam es in der Oberen Straße zu einem Einbruch in eine derzeit leerstehende Wohnung. In mehreren Zimmern wurden Kupferrohre der Heizungsanlage abgetrennt und entwendet. Zudem nahmen die Täter Stromkabel, Steckdosen, Lichtschalter sowie diverses Werkzeug und Türschlösser mit. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht genau bezifferbar. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

