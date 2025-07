POL-NMS: 250728-1-PDNMS-Festnahme nach Einbruch in en Friseurgeschäft in Neumünster

Rieseby/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots) - Am Freitagmorgen kam es zu einem Feuer in einem leer stehenden Einfamilienhaus in Rieseby, Ortsteil Basdorf. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei sucht Zeugen. Am 25.07.2025 gegen 07:45 Uhr wurden Polizeibeamte der Polizeistation Damp zu einem Feuer in einem leer stehenden Gebäude in dem Mühlenweg in Rieseby ...

