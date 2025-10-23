PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1985 - Polizei ermittelt nach Hundebiss

Augsburg (ots)

Spickel - Am Mittwoch (22.10.2025) wurde eine Spaziergängerin im Siebentischwald von einem Hund gebissen. Die Hundehalterin war ebenfalls aggressiv. Gegen 15.45 Uhr war eine 68-Jährige im Siebentischwald unterwegs. Im Vorbeigehen wurde sie unvermittelt von einem Hund gebissen. Die Hundehalterin verhielt sich danach uneinsichtig und ging schließlich auf die Frau los. Als die Frau um Hilfe schrie, lief die Hundehalterin davon. Die Personalien konnten auf Grund der Umstände nicht ausgetauscht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise zur Hundehalterin geben können, sich unter Tel. 0821/323-2710 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

