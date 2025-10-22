Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1981 - Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Königsbrunn - In der Zeit von Montag (20.10.2025), gegen 17.00 Uhr, bis Dienstag (21.10.2025), gegen 08.15 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang in eine Wohnung in der Boschstraße. Der oder die Unbekannten entwendeten Wertsachen. Der Beuteschaden liegt im niedrigen zweistelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Gersthofen - Am Montag (20.10.2025) versuchten sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in ein Haus in der Kapellenstraße zu verschaffen. Gegen 05.00 Uhr klingelten die Täter an der Haustüre. Die Bewohnerin war dabei im Gebäude, öffnete aber die Haustüre nicht. Im Laufe des Vormittags bemerkte die Bewohnerin eindeutige Beschädigungen an ihrer Haustüre. Offenbar wollten sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt verschaffen. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

