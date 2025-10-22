PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1980 - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Montag (20.10.2025), 15.00 Uhr, bis Dienstag (21.10.2025), 05:15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Pfrontener Straße. Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte offenbar den VW, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

