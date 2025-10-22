PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1978 - Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Dienstag (21.10.2025) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Gögginger Straße. Gegen 17.00 Uhr schlug ein 24-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen einem 41-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, nachdem sich beide zuvor in der Gögginger Straße offenbar im Vorbeigehen berührten. Der 41-Jährige wurde hierbei verletzt. Die Polizei nahm den 24-Jährigen kurz nach der Tat fest. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. Beide Männer besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
