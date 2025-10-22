Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 1977 - Fahrt unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Hochfeld - Am Dienstag (21.10.2025), gegen 08.45 Uhr wurde bei einem 21-Jährigen auf der Von-Parseval-Straße eine allgemeine Verkehrskontrolle durchgeführt. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Die Beamten stellten während der Kontrolle des 21-jährigen Fahrers drogentypische Auffälligkeiten fest. Der Drogenschnelltest ergab ein positives Ergebnis auf Kokain. Ein Arzt führte beim 21-Jährigen anschließend eine Blutentnahme durch. Gegen den 21-Jährigen (rumänische STA) laufen nun Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.
