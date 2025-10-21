Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Graffiti

Augsburg (ots)

Göggingen - In der Zeit von Freitag (17.10.2025), 14.00 Uhr, bis Samstag (18.10.2025), 11.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Gebäude in der Unterfeldstraße mit Graffiti. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell