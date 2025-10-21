Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Brand

Augsburg (ots)

Göggingen - Am Sonntag (19.10.2025) beschädigten drei bislang Unbekannte eine Ladesäule in der Bayerstraße.

Um 17.00 Uhr beobachtete ein Passant die drei Unbekannten an der Ladesäule. Nach einem Knallgeräusch flüchteten die Täter. Vor Ort stellte die Streife einen Brand an der Ladesäule fest. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Sachschaden wird aktuell abgeklärt. Die bislang Unbekannten wurden wie folgt beschrieben: Drei Jungen im Alter von augenscheinlich 12 Jahren, dunkle Haare, einer trug eine braune Umhängetasche.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell