Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Fahrten unter Alkohol

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (18.10.2025) war ein 19-Jähriger unter Alkoholeinfluss mit einem E-Scooter in der Brückenstraße unterwegs.

Gegen 21.20 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Gegen 22.30 Uhr war der 19-Jährige erneut mit einem E-Scooter unterwegs. Die Streife kontrollierte den Mann in der Hermanstraße. Ein Atemalkoholtest ergab noch immer einen Wert von über einem Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten erneut eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun in zwei Fällen wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 19-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

