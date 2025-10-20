Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei verhütet Trunkenheitsfahrt

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (19.10.2025) verhinderte die Polizei in den frühen Morgenstunden eine Trunkenheitsfahrten mit E-Scooter.

Gegen 20.00 Uhr stoppte eine Streife einen 36-jährigen Mann in der Langenmantelstraße. Dieser stand ganz offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen und wollte gerade mit einem E-Scooter losfahren. Bei der Verkehrskontrolle bestätigte sich der Eindruck der Beamten. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt. Strafrechtliche Konsequenzen erwarten ihn nicht.

