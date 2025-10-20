Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallflucht

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Freitag (17.10.2025), 23.30 Uhr, bis Sonntag (19.10.2025), 15.30 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto in der Geishornstraße.

Ein bislang unbekannter Autofahrer touchierte offenbar den Seat, der dort geparkt war. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich offenbar von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell