Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach sexueller Belästigung

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am Freitag (17.10.2025) belästigte ein bislang unbekannter Täter eine 25-jährige Joggerin in der Freibergseestraße.

Der Unbekannte mit seinem Rad an der 25-Jährigen vorbei. Hierbei griff er der 25-Jährigen ans Gesäß und flüchtete dann Richtung Zugspitzstraße. Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben: schwarze Jacke, trug eine Kapuze, schwarze Hose

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Sexualdeliktes. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Die Polizei bittet Personen, die verdächtige Feststellungen machen, umgehend den Polizeinotruf 110 zu verständigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

