PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: - Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (19.10.2025) gab ein 20-jähriger Mann in der Annastraße offenbar mit einer Schreckschusswaffe Schüsse in die Luft ab.

Gegen 00:45 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei und meldete entsprechende Knallgeräusche aus der Annastraße. Als die Polizeistreife am Einsatzort eintraf, ergriff der 20-Jährige die Flucht, konnte aber wenig später festgenommen werden. Im näheren Umfeld fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, die dem Mann zugeordnet und sichergestellt wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und kann zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 19.10.2025 – 14:32

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Hausfriedensbruch

    Augsburg (ots) - Innenstadt - Am gestrigen Samstag (18.10.2025) stellte die Polizei zwei 20-Jährige auf dem Dach des Staatstheaters in Augsburg fest. Gegen 03:00 Uhr bemerkten Einsatzkräfte im Rahmen einer Streifenfahrt, dass mehrere Türen des derzeit im Umbau befindlichen Staatstheaters offenstanden. Nach einer Absuche des Gebäudes und dem Einsatz einer Drohne konnten die Einsatzkräfte schließlich zwei Personen auf ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 14:30

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Körperverletzung

    Augsburg (ots) - Haunstetten - Am Freitag (17.10.2025) belästigte ein 25-Jähriger eine bislang unbekannte Frau in einer Straßenbahn der Linie 2. Gegen 15.45 Uhr fuhr der 25-Jährige in der Straßenbahn in Richtung Haunstetten Nord. Während der Fahrt ging er eine Frau verbal an. Als die Frau an der Haunstetter Straße ausstieg, folgte ihr der 25-Jährige. Zwei Passanten bemerkten das Verhalten und sprachen den ...

    mehr
  • 19.10.2025 – 14:28

    POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

    Augsburg (ots) - Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Donnerstag (16.10.2025), 17.00 Uhr, bis Freitag (17.10.2025), 06.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drei geparkte Autos in der Postillionstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren