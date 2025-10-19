Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: - Polizei stellt Schreckschusswaffe sicher

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Sonntag (19.10.2025) gab ein 20-jähriger Mann in der Annastraße offenbar mit einer Schreckschusswaffe Schüsse in die Luft ab.

Gegen 00:45 Uhr verständigte ein Anwohner die Polizei und meldete entsprechende Knallgeräusche aus der Annastraße. Als die Polizeistreife am Einsatzort eintraf, ergriff der 20-Jährige die Flucht, konnte aber wenig später festgenommen werden. Im näheren Umfeld fanden die Beamten eine Schreckschusspistole, die dem Mann zugeordnet und sichergestellt wurde.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Polizei weist stets darauf hin, keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen. Dies stellt in der Regel eine Gefahr für alle Beteiligten dar und kann zudem zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell