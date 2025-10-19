Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Kfz

Augsburg (ots)

Haunstetten-Siebenbrunn - Im Zeitraum von Donnerstag (16.10.2025), 17.00 Uhr, bis Freitag (17.10.2025), 06.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter drei geparkte Autos in der Postillionstraße. Es entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell