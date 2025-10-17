PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1951 - Polizei verhütet Trunkenheitsfahrten

Augsburg (ots)

Antonsviertel/ Hochfeld - Am Freitag (17.10.2025) verhinderte die Polizei in den frühen Morgenstunden gleich mehrere Trunkenheitsfahrten mit E-Scootern. Gegen 03.00 Uhr kontrollierte eine Streife eine 19-jährige Frau im Alten Postweg. Diese war ganz offensichtlich alkoholisiert und wollte gerade mit einem Leih-E-Scooter losfahren. Bei der Verkehrskontrolle bestätigte sich der Eindruck der Beamten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Nahezu der gleiche Vorfall ereignete sich kurze Zeit später in der Immelmannstraße. Dort wollten zwei 20-jährige Männer mit einem Leih-E-Scooter losfahren. Auch hier bestätigte sich nach einem Atemalkoholtest der Eindruck der Polizeibeamten. Beide Männer waren mit etwa einem Promille alkoholisiert. In beiden Fällen gingen die Personen entweder zu Fuß nach Hause oder riefen ein Taxi. Strafrechtliche Konsequenzen erwartet sie nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

