Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 1948 - Polizei ermittelt nach Unfallflucht
Augsburg (ots)
Hochzoll - Am Donnerstag (16.10.2025) beschädigte eine bislang unbekannte Person einen grauen BMW am Zwölf-Apostel-Platz. In der Zeit von 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr beschädigte der Unbekannte das Auto an der linken Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Die unbekannte Person entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Die Polizei ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.
