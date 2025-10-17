Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 1946 - Polizei ermittelt nach Diebstahl
Augsburg (ots)
Innenstadt - Am Mittwoch (15.10.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Handy aus der Jackentasche einer 26-Jährigen in einem Schnellrestaurant in der Fuggerstraße. Gegen 20.00 Uhr hielt sich die 26-Jährige im dortigen Bereich auf. Ein unbekannter Mann sprach die Frau an und versuchte sie offenbar abzulenken. Kurz nachdem der Unbekannte den Tisch wieder verlassen hatte, stellte die 26-Jährige das Fehlen ihres Handys fest. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
