Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1946 - Polizei ermittelt nach Diebstahl

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Mittwoch (15.10.2025) entwendete ein bislang unbekannter Täter ein Handy aus der Jackentasche einer 26-Jährigen in einem Schnellrestaurant in der Fuggerstraße. Gegen 20.00 Uhr hielt sich die 26-Jährige im dortigen Bereich auf. Ein unbekannter Mann sprach die Frau an und versuchte sie offenbar abzulenken. Kurz nachdem der Unbekannte den Tisch wieder verlassen hatte, stellte die 26-Jährige das Fehlen ihres Handys fest. Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

