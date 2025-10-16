Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 1943 - Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Bereits Anfang September 2025 entwendete ein 39-Jähriger mindestens ein E-Bike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Familie-Einstein-Straße. Ein Passant beobachtete damals den Diebstahl und rief die Polizei. Der 39-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Streife festgenommen werden. Dabei fanden die Beamten zusätzlich zwei mutmaßlich entwendete Fahrräder sowie weiteres Diebesgut, Werkzeug und Betäubungsmittel auf. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 sucht weiterhin die Eigentümer der entwendeten Fahrräder. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell