Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1943 - Polizei ermittelt nach Fahrraddiebstahl

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Bereits Anfang September 2025 entwendete ein 39-Jähriger mindestens ein E-Bike aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Familie-Einstein-Straße. Ein Passant beobachtete damals den Diebstahl und rief die Polizei. Der 39-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung durch eine Streife festgenommen werden. Dabei fanden die Beamten zusätzlich zwei mutmaßlich entwendete Fahrräder sowie weiteres Diebesgut, Werkzeug und Betäubungsmittel auf. Die Polizeiinspektion Augsburg 6 sucht weiterhin die Eigentümer der entwendeten Fahrräder. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell