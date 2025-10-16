PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1941 - Polizei stoppt fahruntüchtige E-Scooter Fahrer

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Donnerstag (16.10.2025) war ein 20-Jähriger in der Imhofstraße alkoholisiert mit einem E-Scooter unterwegs. Gegen 01.30 Uhr kontrollierte Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass dieser offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 20-Jährigen.

Hochfeld - Am Donnerstag (16.10.2025) war ein 22-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter im Alten Postweg unterwegs. Gegen 03.45 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 22-Jährige offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 22-Jährigen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

