Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1938 - Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Dienstag (14.10.2025), 13.15 Uhr bis Mittwoch (15.10.2025), 09.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Linken Brandstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte hierbei einen schwarzen Audi, der am Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Lechhausen - Am Mittwoch beschädigte eine bislang unbekannte Person mit seinem Fahrzeug einen schwarzen VW auf einem Parkplatz in der Bürgermeister-Wegele-Straße. In der Zeit von 06.00 Uhr bis 16.00 Uhr wurde der VW Polo linksseitig am Heck touchiert und somit beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell