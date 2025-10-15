PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1936 - Kripo ermittelt nach versuchtem Raub

Augsburg (ots)

Syrgenstein - Am Montag (13.10.2025) wollte offenbar ein bislang Unbekannter eine Tasche auf einem Supermarktparkplatz entwenden. Gegen 19.00 Uhr räumte ein 54-Jähriger Einkäufe in sein Auto. Ein bislang Unbekannter versuchte dabei, an dessen Umhängetasche zu gelangen. Der Mann wehrte sich und fuhr anschließend mit seinem Auto davon. Eine Beschreibung zum Täter und dessen Fahrzeug gibt es derzeit nicht. Der Mann blieb unverletzt, jedoch wurde dessen Tasche leicht beschädigt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat nun die Ermittlungen wegen versuchten Raubes übernommen und bittet unter Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Schwaben Nord mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 15:35

    POL Schwaben Nord: 1935 - Polizei ermittelt nach Einbruch

    Augsburg (ots) - Königsbrunn - Im Zeitraum von Sonntag (12.10.2025), 13.00 Uhr bis Dienstag (14.10.2025), 14.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Donauwörther Straße ein. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 15:35

    POL Schwaben Nord: 1934 - Mehrere Verletzte nach Unfall

    Augsburg (ots) - Bundesstraße B17/ AS Königsbrunn Süd/ FR Norden - Am Dienstag (14.10.2025) ereignete sich auf der B17 ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen wurden dabei mindestens leicht verletzt. Gegen 17.40 Uhr war ein 20-Jähriger (deutsche STA) mit seinem Auto auf der linken Spur unterwegs. Als das vorausfahrende Auto einer 61-Jährigen (deutsche STA) verkehrsbedingt abbremsen ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 15:34

    POL Schwaben Nord: 1933 - Mann mit knapp zwei Promille unterwegs

    Augsburg (ots) - Antonsviertel - Am Dienstag (14.10.2025) touchierte ein 47-Jähriger mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug in der Agnes-Bernauer-Straße. Polizeibeamte stellten eine Alkoholisierung bei dem Mann fest. Gegen 20.00 Uhr war der 47-Jährige (deutscher STA) mit seinem Auto in der Agnes-Bernauer-Straße unterwegs und touchierte dabei das Fahrzeug einer 27-Jährigen, die am Fahrbahnrand wartete. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren