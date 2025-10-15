Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1936 - Kripo ermittelt nach versuchtem Raub

Augsburg (ots)

Syrgenstein - Am Montag (13.10.2025) wollte offenbar ein bislang Unbekannter eine Tasche auf einem Supermarktparkplatz entwenden. Gegen 19.00 Uhr räumte ein 54-Jähriger Einkäufe in sein Auto. Ein bislang Unbekannter versuchte dabei, an dessen Umhängetasche zu gelangen. Der Mann wehrte sich und fuhr anschließend mit seinem Auto davon. Eine Beschreibung zum Täter und dessen Fahrzeug gibt es derzeit nicht. Der Mann blieb unverletzt, jedoch wurde dessen Tasche leicht beschädigt. Die Kriminalpolizei Dillingen hat nun die Ermittlungen wegen versuchten Raubes übernommen und bittet unter Telefonnummer 09071/560 um Zeugenhinweise.

