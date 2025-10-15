PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1935 - Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Königsbrunn - Im Zeitraum von Sonntag (12.10.2025), 13.00 Uhr bis Dienstag (14.10.2025), 14.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Donauwörther Straße ein. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Neusäß - Am Montag (13.10.2025) gegen 20.30 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung in der Egerstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

