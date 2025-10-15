PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1933 - Mann mit knapp zwei Promille unterwegs

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Am Dienstag (14.10.2025) touchierte ein 47-Jähriger mit seinem Auto ein anderes Fahrzeug in der Agnes-Bernauer-Straße. Polizeibeamte stellten eine Alkoholisierung bei dem Mann fest. Gegen 20.00 Uhr war der 47-Jährige (deutscher STA) mit seinem Auto in der Agnes-Bernauer-Straße unterwegs und touchierte dabei das Fahrzeug einer 27-Jährigen, die am Fahrbahnrand wartete. Die Polizeibeamten stellten bei der Überprüfung vor Ort zwar keinen sichtbaren Schaden an den Fahrzeugen fest, dafür aber eine deutliche Alkoholisierung beim 47-Jährigen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,8 Promille. Die Beamten stellten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel des Mannes sicher. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
