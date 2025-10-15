Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1931 - Mit Führerschein aber ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (14.10.2025) war ein 54-Jähriger mit Führerschein, aber ohne Fahrerlaubnis in der Äußeren Uferstraße unterwegs. Gegen 10.00 Uhr hielt eine Polizeistreife den Porsche des Mannes zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei zeigte der 54-Jährige einen Führerschein vor. Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Fahrerlaubnis dem Mann Anfang des Jahres entzogen wurde. Er war noch im Besitz des Führerscheins, da er damals offenbar vorgab, diesen verloren zu haben. Die Beamten stellten den Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel sicher. Der Mann (türkische STA) muss nun neben einer Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis auch mit einer Anzeige wegen Falscher Versicherung an Eides Statt rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell