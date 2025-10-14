Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1927 - Polizei stoppt Fahrer nach Autorennen

Augsburg (ots)

Höchstädt a. d. Donau - Am Montag (13.10.2025) flüchtete ein 55-jähriger Autofahrer in der Lutzinger Straße / An der Kohlplatte vor einer Polizeistreife. Der Mann versuchte dabei sich einer Kontrolle zu entziehen. Gegen 16.30 Uhr sollte der 55-Jährige im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten werden. Der 55-Jährige flüchtete daraufhin mit seinem Mazda mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Schließlich musste der Mann nach rund zwei Kilometern im Bereich eines Kreisverkehrs verkehrsbedingt halten. Hierbei konnten die Beamten den Mann stoppen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte die Streife fest, dass der 55-Jährige offenbar alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp einem Promille. Die Beamten unterbanden daher die Weiterfahrt. Die Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth ermittelt nun u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens gegen den 55-Jährigen. Zeugenhinweise nimmt die VPI Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/402115-22 entgegen. Der 55-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

