POL Schwaben Nord: 1925 - Die Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots) - Stadtbergen - Am Montag (13.10.2025) kam es zum Brand einer Hecke in der Pferseer Straße. Gegen 19.00 Uhr entzündeten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen die Hecke. Die Hecke ist gänzlich ausgebrannt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 6 unter der Telefonnummer ...

