Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1925 - Die Polizei ermittelt nach Einbruch

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Sonntag (12.10.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Burgauer Straße. Gegen 20.30 Uhr betraten der oder die Täter die Wohnung und entwendeten Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Schwaben Nord
