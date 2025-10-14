Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: 1925 - Die Polizei ermittelt nach Einbruch
Augsburg (ots)
Kriegshaber - Am Sonntag (12.10.2025) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Burgauer Straße. Gegen 20.30 Uhr betraten der oder die Täter die Wohnung und entwendeten Wertgegenstände. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.
