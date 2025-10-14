Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1926 - Polizei ermittelt nach Einbrüchen

Augsburg (ots)

Kissing - In der Zeit von Freitag (03.10.2025), gegen 03.00 Uhr, bis Montag (13.10.2025), gegen 19.00 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus im Wendelsteinweg. Der oder die Unbekannten entwendeten Wertsachen. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Der Beuteschaden liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen.

Königsbrunn - Am Montag (13.10.2025) verschaffte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Donauwörther Straße. Der 61-jährige Bewohner befand sich währenddessen in seiner Wohnung. Der Unbekannte flüchtete sofort. Eine sofortige Fahndung führte nicht zum Erfolg. Der Sachschaden wird derzeit ermittelt. Beuteschaden entstand nicht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 30-35 Jahre alt, hellhäutig, 180-185 cm groß, rundliches Gesicht, kurze Haare Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 entgegen.

