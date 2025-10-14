PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1928 - Polizei führt Schwerpunktkontrolle durch

Augsburg (ots)

Kühbach - Am Montag (13.10.2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg mehrere Fahrzeuge am Parkplatz "Parking Tirol" an der B300. Dabei lag das Hauptaugenmerk auf einer ganzheitlichen Kontrolle von Fahrzeugen des Schwerverkehrs. Insgesamt kontrollierte die Polizei etwa 30 Fahrzeuge, wovon elf wegen unterschiedlicher Verstöße beanstandet werden mussten. Die Beamten stellten unter anderem Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie wegen Zustand der Bereifung und Geschwindigkeit fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

