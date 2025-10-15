Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1932 - Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Am Dienstag (14.10.2025) fuhr ein 36-Jähriger offenbar alkoholisiert mit seinem Auto in der Reinöhlstraße und verursachte dort einen Verkehrsunfall. Verletzt wurde niemand. Gegen 05.30 Uhr war der Mann (rumänischer STA) mit seinem Auto in der Reinöhlstraße unterwegs und wollte in die Ulmer Straße abbiegen. Offenbar fuhr er dabei in den Kreuzungsbereich und stieß dort mit einer querenden Straßenbahn zusammen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,8 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des Mannes sicher. Der Gesamtschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

