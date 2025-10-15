PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 1934 - Mehrere Verletzte nach Unfall

Augsburg (ots)

Bundesstraße B17/ AS Königsbrunn Süd/ FR Norden - Am Dienstag (14.10.2025) ereignete sich auf der B17 ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Drei Personen wurden dabei mindestens leicht verletzt. Gegen 17.40 Uhr war ein 20-Jähriger (deutsche STA) mit seinem Auto auf der linken Spur unterwegs. Als das vorausfahrende Auto einer 61-Jährigen (deutsche STA) verkehrsbedingt abbremsen musste, konnte der 20-Jährige nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf das Auto auf. Durch den Zusammenstoß geriet das Auto des 20-Jährigen ins Schleudern und stieß dabei mit einem weiteren Fahrzeug zusammen. Ein 62-Jähriger (tschechische STA) konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß ebenfalls mit einem Unfallbeteiligten zusammen. Der 20-Jährige sowie die beiden 61- bzw. 62-Jährigen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von über 50.000 Euro. Zudem wurde die Mittelleitplanke beschädigt. Gegen den 20-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

